Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • patentlil
    Саакашвили тоже запрещал исполнять русские песни в ресторанах. Смеялись над ним.... И где он сейчас?Хакеры помогли ла...
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Комплекс «Триумф» принял участие в Параде Победы на Сахалине

Комплекс «Триумф» принял участие в Параде Победы на Сахалине

В Южно-Сахалинске прошел парад в честь 79-й годовщины Дня Победы. В нем приняли участие представители 68-го армейского корпуса, дислоцированного на острове, а также кадеты, юнармейцы, казаки и сотрудники силовых ведомств.

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