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Стало известно о планах США сменить Зеленского на Буданова

Стало известно о планах США сменить Зеленского на Буданова

Власти США и Великобритания вынашивают планы по смене украинского президента Владимира Зеленского на главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывшего главкома Вооруженными силами Украины, ныне посла в Лондоне, Валерия Залужного.

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