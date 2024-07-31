Стало известно о планах США сменить Зеленского на Буданова

Власти США и Великобритания вынашивают планы по смене украинского президента Владимира Зеленского на главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывшего главкома Вооруженными силами Украины, ныне посла в Лондоне, Валерия Залужного.