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Мишустин призвал использовать все ресурсы для улучшения делового климата

Мишустин призвал использовать все ресурсы для улучшения делового климата

Важно использовать все имеющиеся возможности и ресурсы в улучшение делового климата до 2030 года. Об этом в ходе стратегической сессии по реализации Национальной модели целевых условий ведения бизнеса заявил премьер-министр Михаила Мишустин.

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