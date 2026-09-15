Мишустин призвал использовать все ресурсы для улучшения делового климата

Важно использовать все имеющиеся возможности и ресурсы в улучшение делового климата до 2030 года. Об этом в ходе стратегической сессии по реализации Национальной модели целевых условий ведения бизнеса заявил премьер-министр Михаила Мишустин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Индии компания ...
- 112: разыскиваемы...
- Трамп: США никого...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым