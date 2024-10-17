Долина Атлантов.Скальный Комплекс.Там обитают Атланты

Долина Атлантов в Приморском крае – поистине священное место, вы только посмотрите на эти камни Камень на краю камня (не отвалится) Маршрут с женой начался незадолго до бухты Спокойная, где мы бросили машину и отправились через лес (куст).
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