Долина Атлантов.Скальный Комплекс.Там обитают Атланты

﻿﻿Долина Атлантов в Приморском крае – поистине священное место, вы только посмотрите на эти камни Камень на краю камня (не отвалится) Маршрут с женой начался незадолго до бухты Спокойная, где мы бросили машину и отправились через лес (куст).