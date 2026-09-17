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Китайский отель, где здания прячутся в лесу и на воде

Китайский отель, где здания прячутся в лесу и на воде

Отель способен стать не просто местом для ночлега, а настоящей экосистемой.В последние годы Ухань у многих ассоциируется с пандемией, однако у этого города есть и другое лицо — его называют городом ста озер и речным городом.

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