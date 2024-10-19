❗️Число жертв при взрыве газа в доме в Кирсанове возросло до трех. При разборе конструкций спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.
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❗️Число жертв при взрыве газа в доме в Кирсанове возросло до трех. При разборе конструкций спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.
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