Мэр Харькова: Запад финансирует хаос, а зима для Украины будет тяжелой

Городской голова Харькова Игорь Терехов возмутился тем, что западные кураторы выделяют Украине средства, не имея чёткого плана их использования, фактически финансируя хаос.
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