Новейший BIOS “0x114” снижает производительность процессоров Intel Arrow Lake в играх П...

Новейший BIOS “0x114” снижает производительность процессоров Intel Arrow Lake в играхПроцессоры для настольных ПК от Intel не очень хорошо чувствуют себя на рынке, поскольку не только серия “Raptor Lake Refresh” оказалась под угрозой из-за проблем с перегревом, но и, похоже, новое фиаско надвигается с процессорами… источник#BIOS #Intel.