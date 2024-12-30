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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новейший BIOS “0x114” снижает производительность процессоров Intel Arrow Lake в играх П...

Новейший BIOS “0x114” снижает производительность процессоров Intel Arrow Lake в играх П...

Новейший BIOS “0x114” снижает производительность процессоров Intel Arrow Lake в играхПроцессоры для настольных ПК от Intel не очень хорошо чувствуют себя на рынке, поскольку не только серия “Raptor Lake Refresh” оказалась под угрозой из-за проблем с перегревом, но и, похоже, новое фиаско надвигается с процессорами… источник#BIOS #Intel.

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