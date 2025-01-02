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Муфтий-многожёнец против Генпрокуратуры: скандал, всплывший из 30-летнего прошлого

Муфтий-многожёнец против Генпрокуратуры: скандал, всплывший из 30-летнего прошлого

Муфтий-многожёнец против Генпрокуратуры: скандал, всплывший из 30-летнего прошлого Юлия ЧелкановаМуфтий-многожёнец, известный в России как Мукаддас Бибарсов, вновь оказался в центре общественного внимания после того, как вступил в конфликт с Генеральной прокуратурой.

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Комментарии
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МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Такие муфтии баламутят народ страны и к сталкиванию лбами. Пора власти осознать эту опасность и предотвратить провокации
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