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  • Вениамин
    Да понятно что наши тупо берут китайца  и меняют шильдики, а ценник берут как за японское авто типо витары, как по мн...Китайский руль дл...
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    не твоего ума дело.....советую промолчать....за умного сойдешьАрестован глава у...
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    В стране война а они военных арестовывают!Арестован глава у...

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 7 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами «натовского» калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.

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