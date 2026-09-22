ВС России FPV-дронами уничтожили НРТК ВСУ на Краснолиманском направлении

Операторы ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили наземные роботизированные комплексы (НРТК) украинских оккупантов в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении.
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