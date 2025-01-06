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Политика как она есть

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В США оценили идею Трампа отложить членство Украины в НАТО на 20 лет

В США оценили идею Трампа отложить членство Украины в НАТО на 20 лет

Представители будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа вызовут в Москве лишь смех, если предложат российским властям отложить членство Украины в НАТО на 20 лет вместо полноценного урегулирования конфликта.

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Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
Ход хороший. Если Россия согласится на отсрочку в 20 лет,  то значит Россия в приципе не против вступления хохлов в НАТО. А дальше будут не мытьем а катаньем нажимать на это согласие.  Жестко Нет. Украина нейтральна или в составе России. Доугого быть не может.
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