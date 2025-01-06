В США оценили идею Трампа отложить членство Украины в НАТО на 20 лет

ДЗ

Дмитрий Зайцев

Ход хороший. Если Россия согласится на отсрочку в 20 лет, то значит Россия в приципе не против вступления хохлов в НАТО. А дальше будут не мытьем а катаньем нажимать на это согласие. Жестко Нет. Украина нейтральна или в составе России. Доугого быть не может.