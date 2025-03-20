‼️🇺🇦Остатки уничтоженного вертолета Ми-8МСБ ВВС Украины на Донецком направлении🔥 📹Кадры со стороны противника🐷 #ВСУ #Ми8МСБ #ВВС #Уничтожение #СВО.
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‼️🇺🇦Остатки уничтоженного вертолета Ми-8МСБ ВВС Украины на Донецком направлении🔥 📹Кадры со стороны противника🐷 #ВСУ #Ми8МСБ #ВВС #Уничтожение #СВО.
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