Нарколог предупредил о смертельных последствиях для детей курения вейпов

Курение вейпов может привести к смертельно опасным заболеваниям, в том числе раку и отеку Квинке. При испарении жидкости выделяется целый букет вредных веществ, а содержание никотина значительно превышает допустимые значения.
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