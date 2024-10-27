Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нарколог предупредил о смертельных последствиях для детей курения вейпов

Нарколог предупредил о смертельных последствиях для детей курения вейпов

Курение вейпов может привести к смертельно опасным заболеваниям, в том числе раку и отеку Квинке. При испарении жидкости выделяется целый букет вредных веществ, а содержание никотина значительно превышает допустимые значения.

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