В этой статье мы рассказываем, какая форма ногтей для каких пальцев подходит. Это должна знать каждая модница для безупречного маникюра! Овал Овальная форма универсальна в своем роде – она оптимально подходит как для коротких полных, так и для длинных тонких пальцев.