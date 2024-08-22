Следователи сосредоточились на небывало быстрой гибели суперяхты с миллионерами

Рыбаки из сицилийской деревни Портичелло, ставшие свидетелями того, как суперяхта Bayesian быстро затонула во время сильного шторма в понедельник, говорят, что судно оказалось не в том месте и не в то время.
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