Обновление 3.4.3 для Wrath of the Lich King Classic выйдет 11 октябряОбновление 3.4.3 станет доступно на неделе 11 октября и принесет множество улучшений для Wrath of the Lich King Classic, включая: читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.