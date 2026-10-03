Tennessee prison commissioner resigns in wake of failed execution

Frank Strada, the Tennessee Bureau of Prisons commissioner, has resigned just days after the failed execution of Christa Pike.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым