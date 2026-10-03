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Tennessee prison commissioner resigns in wake of failed execution

Frank Strada, the Tennessee Bureau of Prisons commissioner, has resigned just days after the failed execution of Christa Pike.

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