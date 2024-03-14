Памфилова: на выборы президента РФ изготовлено более 114 млн избирательных бюллетеней

Как рассказала в ходе выступления с докладом о готовности к голосованию на выборах президента РФ председатель Центризбиркома Элла Памфилова, на выборы было изготовлено более 113,5 млн избирательных бюллетеней.
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