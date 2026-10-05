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Газета.ру

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Менеджер академии Плющенко Благодерова: на Костылеву делается большая ставка

Менеджер академии Плющенко Благодерова: на Костылеву делается большая ставка

 © Александр Вильф/РИА Новости Фигуристка Елена Костылева в августе получила назначение на этап юниорской серии Гран-при в китайском Сиане, однако позднее была заменена на Софию Дзепку из-за повреждения.

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