📷❗️Южное командование ВС США (SOUTHCOM) развернуло подразделение разведывательных и, вероятно, разведывательно-ударных БЭК, на военно-морской базе Гуантанамо на Кубе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым