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«Атлетико» выиграл дерби с «Реалом» впервые за 4 матча. Было два поражения и ничья

«Атлетико» выиграл дерби с «Реалом» впервые за 4 матча. Было два поражения и ничья

Мадридское дерби в 6-м туре Ла Лиги завершилось победой «Атлетико» со счетом 3:1. «Атлетико» удалось обыграть «Реал» впервые за 4 матча.

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