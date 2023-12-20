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Памфилова: попытки дискредитации выборов президента РФ будут беспрецедентными

Памфилова: попытки дискредитации выборов президента РФ будут беспрецедентными

Аргументы недели Председатель ЦИК России Элла Памфилова, сайт Кремля Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в понедельник выразила уверенность в том, что уровень действий, направленных на дискредитацию выборов президента Российской Федерации, будет беспрецедентным.

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