Реестр многодетных семей в РФ начнет функционировать с 1 июля 2024 года

Реестр многодетных семей в России начнет функционировать с 1 июля 2024 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в Госдуме на совместном заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, передает ТАСС.