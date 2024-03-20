Реестр многодетных семей в РФ начнет функционировать с 1 июля 2024 года

Реестр многодетных семей в России начнет функционировать с 1 июля 2024 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в Госдуме на совместном заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, передает ТАСС.
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