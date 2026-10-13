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Газета.ру

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На базе ЯрГУ запустили образовательную программу по бизнес-аналитике со стажировкой

На базе ЯрГУ запустили образовательную программу по бизнес-аналитике со стажировкой

На базе Ярославского государственного университета (ЯрГУ) имени П.Г. Демидова впервые запустили программу дополнительного профессионального образования «Бизнес-аналитика» со стажировкой, сообщает пресс-служба Сбера.

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