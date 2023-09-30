В Омске запущена биотехнологическая лаборатория, где создают еду будущего

В Омском политехе запустили биотехнологическую лабораторию, широко оснащенную передовым и высокотехнологичным оборудованием и предназначенную для создания полезных для человека продуктов питания — так называемой, еды будущего.
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