Лучшая заготовка на зиму: баклажанная икра как делают только в Тбилиси. Простой способ

Баклажанная икра это прекрасное блюдо, которое можно намазать на хлеб или подать как гарнир. Особый вкус этому блюду придают жареные баклажаны, сочный сладкий перец, морковь, лук и разнообразные специи, с такими деталями икру делают только в нескольких ресторанах Тбилиси.
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