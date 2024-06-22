Лучшая заготовка на зиму: баклажанная икра как делают только в Тбилиси. Простой способ

Баклажанная икра это прекрасное блюдо, которое можно намазать на хлеб или подать как гарнир. Особый вкус этому блюду придают жареные баклажаны, сочный сладкий перец, морковь, лук и разнообразные специи, с такими деталями икру делают только в нескольких ресторанах Тбилиси.