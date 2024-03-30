Лучшие за последние 30 лет: Мединский заявил, что учебники по истории для учащихся 5-9-х классов уже готовы

В российских школах с прошлого года стали появляться новые учебники по истории, одним из авторов которых является помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
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