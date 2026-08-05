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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андраде о переходе в «Зенит»: «Обрадовался, узнав об интересе настолько большого клуба. Здесь каждый сезон борются за трофеи – это помогает расти как футболисту»

Кевин Андраде рассказал, в чем заключалась его мотивация перейти в « Зенит ». Колумбийский защитник перешел в команду из Санкт-Петербурга из «Балтики» в мае этого года.

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