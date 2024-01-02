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Чеботина и Шуфутинский неожиданно оказались в центре скандала из-за Киркорова

Чеботина и Шуфутинский неожиданно оказались в центре скандала из-за Киркорова

Вслед за Филиппом Киркоровым, принявшим участие в "голой" вечеринке Ивлеевой, пострадали и другие артистыВ конце декабря в Москве состоялась "голая" звёздная вечеринка, организатором которой стала Анастасия Ивлеева.

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