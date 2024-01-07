В ВСУ отреагировали на решение Дании по F-16

Игнат: в ВСУ не видели заявлений Копенгагена о сроках передачи F-16 Киеву Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что не видел официальных заявлений от Дании о решении перенести сроки передачи Киеву истребителей F-16.
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