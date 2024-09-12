Виновата мать?

НR

Надежда Rudi

Мы с мужем вырастили троих дочерей. Старшая с 14 лет начала гулять, выпивать, курить. Все увещевания толку не принесли. Пока в 32 года ее не посадили за наркотики в тюрьму. Во время беседы с начальником колонии, у нее спросили про родителей. И она ответила, что у нее есть еще две сестры и очень хорошие родители. А это я - над такой! После тюрьмы она стала идеальной дочкой.