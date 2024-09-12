Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

67 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Rudi
    Мы с мужем вырастили троих дочерей. Старшая с 14 лет начала гулять, выпивать, курить. Все увещевания толку не принесл...Виновата мать?
  • Элеонора Коган
    Трудно что-либо сказать. Певица она хорошая, а вот как человек, похоже, не состоялась. И старается пропихнуть своих б...Сменила еврейскую...
  • Ирина Черных
    Восхитительно!Приносят удачу и ...

Виновата мать?

Виновата мать?

А вот интересная тема нарисовалась: можно ли винить мать, если со взрослыми детьми происходит «что-то не то».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НR
Надежда Rudi
Мы с мужем вырастили троих дочерей. Старшая с 14 лет начала гулять, выпивать, курить. Все увещевания толку не принесли. Пока в 32 года ее не посадили за наркотики в тюрьму. Во время беседы с начальником колонии, у нее спросили про родителей. И она  ответила, что у нее есть еще две сестры и очень хорошие родители. А это я - над такой! После тюрьмы она стала идеальной дочкой.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх