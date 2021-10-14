smi.today

1 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сергеевич Кончеев
    Все-так решил пояснить, почем Саакашвили - Великий Человек. Этот человек, будучи президентом Грузии, превратил страну...Саакашвили расска...
  • Александр Сергеевич Кончеев
    Саакашвили, без всяких сомнений, Великий Человек. Ни одному человеку в мире не удалось сделать то, что сделал он. Это...Саакашвили расска...
  • Vasil Cornev
    За такие вещи , с ВСУ надо шкуры с живых сдирать!Украина потребова...

В США потребовали от России убрать «нарушающие ДРСМД» ракеты

В США потребовали от России убрать «нарушающие ДРСМД» ракеты

Российские ракеты в Европе нарушают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх