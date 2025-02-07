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"Балтийских тигров" отключают от общей с Россией энергосети

"Балтийских тигров" отключают от общей с Россией энергосети 8 февраля Латвия, Литва и Эстония переходят на "островной" энергоснабжения, до подключения к европейской континентальной системе.

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Комментарии
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Eduard
Скорее всего готовятся к войне,вот и переходят на отдельное существование!
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21 час.
Eduard
Не &quot;тигры&quot; а &quot;котята&quot;!
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21 час.
СЗ
Светлана Зуева
Да они тут пугают население,вдруг произойдет кибератака и они,такие хорошие,будут бороться с этой атакой.....ДБ!( Это еще мягко сказано про них)
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20 час.
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