"Балтийских тигров" отключают от общей с Россией энергосети 8 февраля Латвия, Литва и Эстония переходят на "островной" энергоснабжения, до подключения к европейской континентальной системе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Скорее всего готовятся к войне,вот и переходят на отдельное существование!
Ответить
21 час.
Eduard
Не "тигры" а "котята"!
Ответить
21 час.
СЗ
Светлана Зуева
Да они тут пугают население,вдруг произойдет кибератака и они,такие хорошие,будут бороться с этой атакой.....ДБ!( Это еще мягко сказано про них)
Ответить
20 час.
Свежие комментарии