"Балтийских тигров" отключают от общей с Россией энергосети

Скорее всего готовятся к войне,вот и переходят на отдельное существование!

СЗ

Светлана Зуева

Да они тут пугают население,вдруг произойдет кибератака и они,такие хорошие,будут бороться с этой атакой.....ДБ!( Это еще мягко сказано про них)