США призвали Китай использовать своё влияние для нерасширения войны на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Китай использовать свое влияние на Ближнем Востоке, чтобы не допустить нападения других государственных или негосударственных субъектов на Израиль и расширения конфликта после нападения на него ХАМАС.
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