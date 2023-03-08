По заветам Клары Цеткин: каждая десятая петербурженка претендует на зарплату более 120 тысяч рублей

В среднем жительницы Северной столицы рассчитывают на зарплату 80 тыс. рублей. За последние два месяца петербургские соискатели разместили или обновили почти 600 000 резюме, и больше половины из них опубликовали женщины.
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