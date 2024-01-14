Интересная жизнь с Vera Star Фото: zdorovogotovim.ru Аллу Борисовну Пугачеву в нашей стране не критиковал только ленивый, и надо сказать небезосновательно.
"Мне трудно ходить и дышать, осталось немного": Пугачева призналась, что уже купила место на кладбище
Комментарии
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В6
Владимир 65
Все предыдущие комментаторы не понимают, что твари, похлеще любой Пугачевой и своими высказываниями обсирают только себя. Навозные вы (да и все мы) микробы на нашей крохотной планете и такое отношение друг к другу, которое демонстрируете вы, подтверждает мою реплику.
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12 час.
Александр Шентябин
Пытался вычислить, кто же автор. Не удалось. Зачем он мне нужен? Отнюдь, не мне. Есть такой старый (старше Пугачевой) анекдот: генерал попал на прием к врачу, с жалобой, что уже 5 дней не может сходить по-большому. Врач осмотрел и говорит, что у генерала заросло место через которое происходит опорожнение кишечника. На что генерал сказал: "Зализали, суки!" Боюсь, что у Пугачевой после этого материала может случиться аналогичное явление: Автор столько раз употребил слово "примадонна", связывая его с Пугачевой, что возникает опасность того, что и у нее может зарасти кое что... Пожалели бы уже старую нездоровую женщину!
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11 час.
Lora Некрасова
Понятно, что А.Б. уже в солидном возрасте. Она больна, и ей тяжело. Так зачем при таком сложном состоянии клеймить народ, называя холопами и рабами, зачем скакать по свету и дёргать судьбу за хвост. Пора утихомириться, вернуться в свои Грязи и отдыхать в замке вместе с детьми, не создавая никому трудностей. И пора бы уже осознать, что политика - это не её предназначение и не её дело. И если она вернёт себе и другим моральное спокойствие, то ещё и доживёт до совершеннолетия детей с учётом хороших материальных возможностей на лечение. Всё в её руках.
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10 час.
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