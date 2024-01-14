"Мне трудно ходить и дышать, осталось немного": Пугачева призналась, что уже купила место на кладбище

В6 Владимир 65 Все предыдущие комментаторы не понимают, что твари, похлеще любой Пугачевой и своими высказываниями обсирают только себя. Навозные вы (да и все мы) микробы на нашей крохотной планете и такое отношение друг к другу, которое демонстрируете вы, подтверждает мою реплику.

Александр Шентябин Пытался вычислить, кто же автор. Не удалось. Зачем он мне нужен? Отнюдь, не мне. Есть такой старый (старше Пугачевой) анекдот: генерал попал на прием к врачу, с жалобой, что уже 5 дней не может сходить по-большому. Врач осмотрел и говорит, что у генерала заросло место через которое происходит опорожнение кишечника. На что генерал сказал: "Зализали, суки!" Боюсь, что у Пугачевой после этого материала может случиться аналогичное явление: Автор столько раз употребил слово "примадонна", связывая его с Пугачевой, что возникает опасность того, что и у нее может зарасти кое что... Пожалели бы уже старую нездоровую женщину!