Как иглой спасти человека, у которого приступ инсульта

Традиционная китайская медицина довольно часто прибегает к акупунктуре. Отношение к иглам на востоке вообще особое: тут считается (и это доказано веками практики), что при правильном воздействии на определенную точку вполне можно спасти человека от любой напасти — даже от инсульта.
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