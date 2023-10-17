Как иглой спасти человека, у которого приступ инсульта

Традиционная китайская медицина довольно часто прибегает к акупунктуре. Отношение к иглам на востоке вообще особое: тут считается (и это доказано веками практики), что при правильном воздействии на определенную точку вполне можно спасти человека от любой напасти — даже от инсульта.