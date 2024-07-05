Эмуляция PS3 на PS5 может быть сильно ограничена железом Digital Foundry заявляют, что ...

Эмуляция PS3 на PS5 может быть сильно ограничена железомDigital Foundry заявляют, что у PlayStation 5 могут возникнуть большие проблемы при попытках эмуляции PlayStation 3, а потому список игр, которые будут доступны по обратной совместимости, может оказаться чрезвычайно ограниченным.
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