НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Эмуляция PS3 на PS5 может быть сильно ограничена железом Digital Foundry заявляют, что ...

Эмуляция PS3 на PS5 может быть сильно ограничена железом Digital Foundry заявляют, что ...

Эмуляция PS3 на PS5 может быть сильно ограничена железомDigital Foundry заявляют, что у PlayStation 5 могут возникнуть большие проблемы при попытках эмуляции PlayStation 3, а потому список игр, которые будут доступны по обратной совместимости, может оказаться чрезвычайно ограниченным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх