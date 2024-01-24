Премьер Монголии Оюун-Эрдэнэ заявил об организации саммита с Россией и Китаем

Монголия занимается организацией саммита с Россией и Китаем по дипломатическим каналам. Об этом сообщил премьер-министр восточноазиатской страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ изданию South China Morning Post по видеосвязи во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.