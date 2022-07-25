Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в России

У Финляндии нет планов прекращать выдачу туристических виз в России на фоне российской спецоперации на Украине, 25 июля заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен журналистам.