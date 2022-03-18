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Ван И: ШОС должна играть большую роль в поддержании глобальной стабильности

Ван И: ШОС должна играть большую роль в поддержании глобальной стабильности

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна играть большую роль в поддержании не только регионально, но и глобальной стабильности в условиях украинского кризиса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра иностранных дел Китая Ван И.

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