Ван И: ШОС должна играть большую роль в поддержании глобальной стабильности

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна играть большую роль в поддержании не только регионально, но и глобальной стабильности в условиях украинского кризиса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра иностранных дел Китая Ван И.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна играть большую роль в поддержании не только регионально, но и глобальной стабильности в условиях украинского кризиса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра иностранных дел Китая Ван И.
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