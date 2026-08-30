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Царьград

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Правила расчёта зарплаты с 1 сентября: Касается всех официальных работников

Правила расчёта зарплаты с 1 сентября: Касается всех официальных работников

С 1 сентября в России начинает действовать ряд изменений в трудовом законодательстве. Новые нормы затронут сверхурочную работу, срочные трудовые договоры, испытательный срок для женщин с маленькими детьми, а также порядок выплаты зарплаты в цифровых рублях.

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