Самый русский суперфуд: диетолог — о пользе квашеной капусты

Как ферментация делает из обычного овоща идеальную зимнюю закуску. Врач-эндокринолог-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова объяснила Здоровью Mail, в чем польза квашеной капусты и кому нужно быть с ней осторожнее.