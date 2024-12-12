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Самый русский суперфуд: диетолог — о пользе квашеной капусты

Самый русский суперфуд: диетолог — о пользе квашеной капусты

Как ферментация делает из обычного овоща идеальную зимнюю закуску. Врач-эндокринолог-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова объяснила Здоровью Mail, в чем польза квашеной капусты и кому нужно быть с ней осторожнее.

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