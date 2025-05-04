Tagesspiegel: на концерте рэпера Samra в Берлине распылили слезоточивый газ

По меньшей мере 13 человек пострадали на концерте немецкого рэпера Samra в Берлине, где началась драка, после того как неизвестные распылили слезоточивый газ, сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на пожарную службу.
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