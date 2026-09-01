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ТАСС

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"Калашников" представил макет нового автомата АК-12+ на ВЭФ

"Калашников" представил макет нового автомата АК-12+ на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил макет нового автомата с повышенной кучностью стрельбы АК-12+ в павильоне центра "Воин" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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