"Калашников" представил макет нового автомата АК-12+ на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил макет нового автомата с повышенной кучностью стрельбы АК-12+ в павильоне центра "Воин" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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