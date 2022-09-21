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Молодые не помнят: 10 невероятно красивых советских актрис на старых фото

Молодые не помнят: 10 невероятно красивых советских актрис на старых фото

Их имена останутся в истории навсегда — и дело не только в заслугах перед отечественным кино. СССР славился спортом, промышленность, образованием — много чем еще.

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