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Царьград

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Губернатор ХМАО воздвигнет мемориальные плиты выдающимся нефтяникам

Губернатор ХМАО воздвигнет мемориальные плиты выдающимся нефтяникам

В Ханты-Мансийске установят мемориальные плиты в честь Владимира Филановского-Зенкова и Леонида Титова на фасаде Музея геологии, нефти и газа.

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