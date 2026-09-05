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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию матча 5 сентября

«Зенит» - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию матча 5 сентября

«Зенит» из Санкт‑Петербурга и московский ЦСКА сыграют в седьмом туре Альфа‑Банк Российской премьер‑лиги в субботу, 5 сентября.

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