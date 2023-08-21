Культуромания

276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Что имеем  НЕ ХРАНИМ , ПОТЕРЯШИ ПЛАЧЕМ ....!!!Моргенштерн* попр...
  • Юрий Сидоров
    Да идет прериями рисованный по коже! Там ему место гнилому кактусу... Какой то детский лепет взрослого поганца.Моргенштерн* попр...
  • Ингерман Ланская
    собирателей много, а вот Коллекционеров оооочень мало«Надо отличать ко...

Позолоченные панели с библейским сюжетом из коллекции Ротшильдов уйдут с молотка

Позолоченные панели с библейским сюжетом из коллекции Ротшильдов уйдут с молотка

Christie’s анонсировал топ-лоты октябрьских торгов, посвященных коллекции семьи Ротшильдов. Всего с молотка пустят примерно 600 предметов, составлявших обстановку Шато-де-Феррье, родового гнезда представителей французской ветви знаменитой фамилии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх